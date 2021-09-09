БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подведены итоги второго тура приема студентов в колледжи.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве образования, результаты посредством SMS-сообщений отправлены участникам конкурса.

Лица, прошедшие конкурс, могут ознакомиться с информацией о специальности, по которой они были зачислены в колледж, в «Личном кабинете» на сайте http://portal.edu.az/.

Зачисленные в колледжи лица с 9-го по 13 сентября должны пройти регистрацию, представив в соответствующее учебное заведение, куда они приняты, подлинник аттестата, справку о состоянии здоровья, форму заявки из личного кабинета, копию удостоверения личности, четыре фото 3х4, военный билет или свидетельство призывника, а также соответствующий документ о принятии в колледж на льготных условиях.

В Минобразования добавили, что если лица, прошедшие конкурс, не пройдут регистрацию в учебном заведении, куда они были зачислены, это будет рассматриваться как отказ от получения образования по данной специальности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)