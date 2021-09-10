Азербайджанские ковры будут экспонироваться на международной выставке в Москве
БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерхалча" впервые примет участие в международной выставке домашнего текстиля "Heimtextil" в Москве, которая пройдет 14-16 сентября.
Об этом сообщила в пятницу Trend пресс-секретарь ОАО Хатуна Абдуллаева.
На выставке, наряду с классическими азербайджанскими коврами, будут экспонироваться и ковры ручной работы, сотканные в стиле "модерн".
С помощью QR-кода, который имеется на каждом из ковров, можно будет ознакомиться с подробной информацией о каждом из них.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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