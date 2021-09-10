Азербайджанские ковры будут экспонироваться на международной выставке в Москве

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерхалча" впервые примет участие в международной выставке домашнего текстиля "Heimtextil" в Москве, которая пройдет 14-16 сентября.

Об этом сообщила в пятницу Trend пресс-секретарь ОАО Хатуна Абдуллаева.

На выставке, наряду с классическими азербайджанскими коврами, будут экспонироваться и ковры ручной работы, сотканные в стиле "модерн".

С помощью QR-кода, который имеется на каждом из ковров, можно будет ознакомиться с подробной информацией о каждом из них.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)