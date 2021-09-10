В азербайджанской армии организованы очередные курсы подготовки сверхсрочников (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Помимо проходящих в воинских частях министерства обороны курсов подготовки офицеров и прапорщиков, в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии несколько раз в год организуются курсы для граждан, желающих пройти срочную действительную военную службу.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе минобороны, участниками очередных курсов подготовки сверхсрочников, стартовавших девятого августа в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, стало множество граждан, желающих освоить военные специальности.

Профессиональный преподавательский и командный состав прививает курсантам необходимые военные знания и навыки.

Подавляющее большинство слушателей - участники Отечественной войны.

Отметим, что успешно окончившие курсы граждане, подписав трехлетний контракт, получат назначения на должности в соответствии со специальностью.