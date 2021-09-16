В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО)

Общество 16 сентября 2021 16:24 (UTC+04:00)
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В двух поселках и трех жилых массивах Сураханского района Баку отремонтированы дороги и улицы общей протяженностью 18,5 километра, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отметим, что в соответствии с распоряжением и поручениями Президента Ильхама Алиева Государственное агентство автодорог в 2019-2020 годах отремонтировало дороги и улицы в Сураханском районе общей протяженностью около 50 километров.

На будущий год запланирован ремонт других дорог и улиц этого района Баку.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Image
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Image
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Image
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Image
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Image
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Image
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Image
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Image
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Image
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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