В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В двух поселках и трех жилых массивах Сураханского района Баку отремонтированы дороги и улицы общей протяженностью 18,5 километра, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Отметим, что в соответствии с распоряжением и поручениями Президента Ильхама Алиева Государственное агентство автодорог в 2019-2020 годах отремонтировало дороги и улицы в Сураханском районе общей протяженностью около 50 километров.
На будущий год запланирован ремонт других дорог и улиц этого района Баку.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
От пешки до короля за штурманским колесом Кямала Агасиева: Никому не желаю попадать в цугцванг (ФОТО)
Для предпринимателей в Азербайджане должны быть упрощены формы финучета и налоговой отчетности - Агентство по развитию МСБ
В минобразования Азербайджана прояснили вопрос отсутствия в электронной системе данных о некоторых дипломах
В Азербайджане завершены ремонтно-строительные работы в 36 школах, пострадавших во время 44-дневной войны
Чем больше людей вакцинируется от COVID, тем позитивнее будет результат - глава офиса ВОЗ в Азербайджане
В МИД Азербайджана прокомментировали незаконный визит члена Национальной ассамблеи Франции в Ханкенди
В азербайджанской армии прошли мероприятия, приуроченные к 103-й годовщине освобождения Баку от оккупации (ФОТО)
В Туркменистане разрабатывается законодательная платформа для создания единой базы цифровой экономики
Магистерская степень международного класса с двойным дипломом от University of York и University of Strasbourg (ФОТО)