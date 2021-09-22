Кабмин Азербайджана отменил требование о дистанционном обучении (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменено требование о дистанционном обучении и утвержден переход на очное образование.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в разъяснении Кабинета министров к постановлению о внесении изменений во «Временные правила организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в период режима особого карантина в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджане».

Согласно документу, помимо отмены требования о дистанционном обучении и утверждения перехода на очное образование, внесены следующие изменения:

– отменено правило об участии учащихся на очных занятиях в добровольном порядке;

– отменено требование о посменном рабочем режиме в учебных заведениях;

– сняты ограничения в связи с проведением занятий в посменном режиме и их продолжительностью;

– отменено требование о часовом перерыве для проведения дезинфекции;

– не менее 80 процентов работников учебных заведений должны иметь COVID-паспорта или сертификаты иммунитета к COVID-19 (данное требование не распространяется на учебные заведения, в которых численность учащихся ниже 200 человек);

– все учащиеся вузов и средних специальных учебных заведений в возрасте старше 18 лет должны иметь COVID-паспорта или сертификаты иммунитета к COVID-19.

– снято ограничение в связи с привлечением к работе преподавателей и технического персонала в возрасте старше 65 лет;

– отменена перемена длительностью 10 минут между уроками;

– отменено требование, чтобы за каждой партой в классных комнатах сидел один учащийся;

– определено требование об одновременном использовании не более 70 процентов мест в классных комнатах (аудиториях) вузов и средних специальных учебных заведений;

– снят запрет на деятельность столовых (буфетов), спортивных и актовых залов, библиотек и бассейнов в образовательных учреждениях.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)