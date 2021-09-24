Азербайджанский врач назвала специфический симптом нового штамма коронавируса

БАКУ /Trend/ - Специфическим симптомом нового штамма коронавируса "эта" является высокая температура тела инфицированного, сказала в пятницу Trend азербайджанский врач-инфекционист Нигяр Алиева.

По словам врача, остальные его симптомы схожи с другими штаммами.

"В мире выявлен новый "нигерийский" штамм, который сейчас исследуют. В центре внимания находится и штамм "мю". При этом сложно прогнозировать, какой из этих штаммов получит широкое распространение. Считается, что новый мутировавший штамм должен быть слабее предыдущего. Однако с COVID-19 мы такого пока не наблюдаем. Надеемся, что вакцинация способствует ослаблению штаммов коронавируса", - сказала Алиева.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)