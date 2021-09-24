В Азербайджане возобновляется деятельность ряда сфер (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С учетом роста числа вакцинированных граждан в стране, а также неуклонного снижения динамики инфицированных, принято решение о применении очередного этапа мер смягчения в рамках особого карантинного режима, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Согласно решению, с первого октября 2021 года возобновляется деятельность в следующих сферах деятельности и услуг:

– центры отдыха и развлечений (включая клуб), детские развлекательные центры;

– культурные объекты, с условием заполнения не более 50% от общей вместимости (включая концертные залы), кинотеатры, театры;

– детские и другие развлекательные центры при крупных ТЦ, включая кинотеатры с условием заполнения не более 50% от общей вместимости.

Объекты, деятельность которых разрешается, могут работать до 00:00, и услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях этих объектов, лица старше 18 лет могут пользоваться только при наличии COVID-паспорта или сертификатов (о противопоказании к вакцинации или об иммунитете).

Не менее 80% работников этих сфер деятельности должны иметь COVİD-паспорт или соответствующие сертификаты.