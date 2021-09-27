Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

БАКУ /Trend/ - В период с 20 по 25 сентября от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 185 гектаров освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом говорится в отчете Агентства Азербайджана по разминированию о работах, проделанных на освобожденных территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

По данным отчета, в указанный период на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов было обнаружено 72 противопехотные и шесть противотанковых мин, а также 112 неразорвавшихся боеприпасов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)