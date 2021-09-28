Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение журналиста Эльнура Ашрафоглу

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева взял под контроль ситуацию в связи с лечением заразившегося коронавирусом известного журналиста, заместителя генсека Федерации дзюдо Азербайджана Эльнура Ашрафоглу.

Как передает во вторник Trend, в настоящее время Фонд оказывает поддержку для осуществления всех необходимых мероприятий в связи с лечением журналиста.

Отметим, что Эльнур Ашрафоглу ранее был помещен в медучреждение "Ени Клиника". Журналист находится в коме и подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Его мать Зохра Гусейнова обратилась к Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с просьбой оказать соответствующую помощь в связи с лечением.

(Перевод: Турал Гараджаев)