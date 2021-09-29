В Азербайджане объявлен выбор специальности по вакантным местам колледжей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил о начале выбора специальности по вакантным местам колледжей. Выбор специальности продлится с 23:59 29 сентября до третьего октября, сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ.

К нему допускаются абитуриенты, набравшие на вступительных экзаменах не менее 50 баллов, а также не менее 20 баллов - на экзамене по азербайджанскому или русскому языкам и не менее 10 баллов - по математике.

К конкурсу по специальностям, требующих особых способностей, допускаются абитуриенты, чей общий балл составляет не меньше 50, получивших оценку «удовлетворительно» на экзамене по способностям.

Абитуриент с правом выбора специальности может выбрать до 12 специальностей, заполнить и утвердить заявление по ссылке https://eservices.dim.gov.az/erizetex/ixtisas2/

Список вакантных мест опубликован в спецвыпуске журнала «Абитуриент».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)