Тарифы на платные услуги населению в Азербайджане будет устанавливать Госагентство по ОМС

Тарифы на платные услуги населению будет устанавливать Госагентство по ОМС.

БАКУ /Trend/ - Тарифы на медицинские услуги, не входящие в пакет услуг и оказываемые государственными медицинскими учреждениями населению на платной основе, а также тарифы на медицинские услуги, оказываемые лицам, не считающимся страхуемыми, будут утверждать органы (учреждения), определяемые соответствующим органом исполнительной власти.

Это нашло отражение в изменении в закон «Об охране здоровья населения», вынесенном на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Изменение, которое предусмотрено в законе «Об охране здоровья населения», подготовлено в целях создания юридической основы для утверждения тарифов на медицинские услуги, не относящиеся к обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и оказываемые государственными медицинскими учреждениями населению на платной основе.

В случае соответствия законопроекта закону «О медицинском страховании» тарифы на медицинские услуги, не входящие в пакет услуг и оказываемые медицинскими учреждениями населению на платной основе, а также тарифы на медицинские услуги, оказываемые лицам, которые согласно этому закону не считаются страхуемыми, путем утверждения органами (учреждениями), определяемыми соответствующим органом исполнительной власти по отношению к медучреждениям, подчиняющимся TƏBİB, будет регулировать Государственное агентство по ОМС, а по отношению к другим медучреждениям – государственные органы (учреждения), которым они подчиняются.

Законопроект был представлен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)