После отмены лицензий в секторе туризма в Азербайджане ряду отелей не были присвоены звезды - Агентство

БАКУ /Trend/ - После отмены в 2015 году лицензий в секторе туризма в Азербайджане услуги, предлагаемые рядом отелей, не совпадали со звездной классификацией, а в некоторых случаях отелям вообще не были присвоены звезды.

Как сообщает Trend, об этом в четверг сказал председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев на церемонии присвоения звезд отелям на основе Национальной системы звездной классификации Бюро по туризму и Ассоциации отелей Азербайджана.

Отметив, что сфера отелей является одной из фундаментальных областей сектора туризма, Фуад Нагиев добавил, что национальная система классификации отелей по звездам была создана на основе международных стандартов и критериев с учетом местных условий.

Глава Агентства подчеркнул, что возглавляемое им ведомство, а также Бюро по туризму и Ассоциация отелей Азербайджана окажут консультативную поддержку отелям, которые не смогли получить соответствующие звезды.

В завершение церемонии 17 отелям, успешно прошедшим классификацию, были выданы сертификаты о присвоении звезд.

Отметим, что в декабре 2019 года Азербайджанский Центр аккредитации выдал Бюро по туризму аттестат аккредитации на оценку соответствия в целях присвоения звезд отелям.

Согласно документу, реализация Национальной системы звездной классификации отелей осуществляется на основании контракта о совместной деятельности между Бюро по туризму и Ассоциации отелей Азербайджана.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)