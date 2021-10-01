В Бакинском конгресс-центре прошла конференция на тему «Встреча поколений» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском конгресс-центре сегодня состоялась конференция на тему «Встреча поколений», сообщает Trend со ссылкой на Организацию ветеранов войны, труда и Вооруженных сил.

Конференцию вступительным словом открыла председатель Организации Фатма Саттарова, затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана и минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Выступая на мероприятии, зампредседателя Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО, ответственный сотрудник Администрации Президента Азербайджана Вюсал Гулиев сказал, что историческая победа, завоеванная Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, играет исключительную роль с точки зрения не только настоящего, но и будущего азербайджанского народа, он выразил признательность за эту победу Верховному главнокомандующему и азербайджанской армии, шехидам и раненым военнослужащим. Гулиев отметил, что эта победа останется в истории также как победа над армянским фашизмом, и это большая заслуга азербайджанского государства, Президента и народа страны перед миром.

В свою очередь замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев, говоря о значении победы, завоеванной Азербайджаном в 44-дневной войне, подчеркнул, что большой вклад в ее достижение внесла азербайджанская молодежь.

Выступившие на мероприятии ветераны, представители госструктур отметили, что историческая победа страны в Отечественной войне сыграла решающую роль в жизни азербайджанского народа, открыла новые перспективы для развития страны. Было подчеркнуто, что эта победа всегда будет вспоминаться народом с особым чувством гордости и благодарности героям.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)