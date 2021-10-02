Мужество и бесстрашие азербайджанских военнослужащих станут примером для всех - Герой Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азер Абдуллазаде - один из самых молодых военнослужащих, удостоенных звания "Герой Отечественной войны". Он родился в 2001 году в селе Джамилли Тертерского района. Военную службу начал в 2019 году танкистом.

Абдуллазаде рассказал в субботу Trend о своем боевом пути.

По словам Абдуллазаде, Отечественная война началась, когда до окончания его службы в армии оставалось совсем немного времени.

"С первых дней войны я как танкист принимал участие в контрнаступательных операциях на физулинском направлении. Я участвовал в боях в основном на физулинском и джебраильском направлениях. В первый раз был ранен 30 сентября в боях на физулинском направлении. Меня доставили в госпиталь. Через день я настоял на своем возвращении на фронт. Наш экипаж уничтожил большое количество живой силы и бронетехники противника. Во второй раз был ранен 11 октября в селе Гаджилы Джебраильского района. Наш танк подбили. Командир стал шехидом, а я и мой боевой товарищ получили тяжелые ранения. Я потерял правый глаз, левый был поврежден. Сейчас у меня в голове четыре осколка, я перенес семь операций. Лечение продолжается", - сказал он.

Он выразил признательность Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву за то, что был удостоен высокого звания Героя Отечественной войны.

"Меня с детства воспитали в духе патриотизма. Мысль о том, что во время первой Карабахской войны мой отец стал инвалидом, а дядя - шехидом, только усиливала ненависть к врагу. Я отомстил за них... Хочу обратиться к молодежи: любите свою Родину, будьте готовы ее защищать и, если потребуется, пожертвовать ради нее своими жизнями. Пусть мужество и бесстрашие участников первой и второй Карабахской войн станут примером для всех!", - сказал Абдуллазаде.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)