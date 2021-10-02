Сотрудник одного из райотделов Госслужбы Азербайджана задержан при получении взятки

БАКУ /Trend/ - В рамках следственно-оперативных мероприятий сотрудник Гаджигабульского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана Рауф Гамидов задержан с поличным при получении взятки.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Гамидов был задержан при получении взятки у отца находящегося за границей жителя района Шамиля Алиева, 1997 года рождения, в обмен на предоставление последнему отсрочки от повторного прохождения медкомиссии.

Рауф Гамидов был привлечен в качестве обвиняемого по статье 311.2 (получение взятки) УК Азербайджана, решением Бакинского военного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В следственном управлении Генеральной прокуратуры продолжаются интенсивные следственно-оперативные мероприятия по данному уголовному делу.

(Перевод: Турал Гараджаев)