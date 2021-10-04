Еще 50 семьям шехидов, инвалидам и Героям Отечественной войны Азербайджана предоставлены квартиры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана в понедельник вручили документы на квартиры еще 50 семьям шехидов, инвалидам и Героям Отечественной войны Азербайджана.

Как сообщили Trend в ведомстве, выступивший на церемонии замминистра Анар Алиев рассказал об исторической победе азербайджанской армии в Отечественной войне, завоеванной в прошлом году под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Он также сообщил, что на освобожденных территориях, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией, стартовали масштабные работы по реконструкции и восстановлению.

Замминистра подчеркнул, что и после войны принимаются масштабные меры социальной поддержки, охватывающие семьи шехидов, участников войны, раненых военнослужащих, инвалидов, а также граждан, пострадавших от армянского террора.

"В рамках этих мер многократно расширена программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны. Распоряжение Президента Ильхама Алиева от 25 января 2021 года предусматривает поэтапное предоставление до 2025 года 11 тысяч квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны, поставленных на жилищный учет в 2014-2019 годах, а также семьям шехидов и инвалидам военных операций 2020 года, включая Отечественную войну Азербайджана. В частности, в 2021 году им будет предоставлено около трех тысяч квартир и частных домов. Это означает, что программа обеспечения жильем граждан указанной категории в нынешнем году будет расширена в пять раз по сравнению с 2018 годом.

В то же время в соответствии с распоряжением главы государства от 25 августа 2021 года началось обеспечение квартирами Героев Отечественной войны. В связи с этим сегодня вручаются документы на квартиры еще одной группе граждан этой категории", - сказал Алиев.

Он добавил, что с начала нынешнего года семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 1 650 квартир.

Также успешно продолжается работа по предоставлению инвалидам войны автомобилей. В 2018-2020 годах им было передано до 1 300, с начала нынешнего года - 150, а в целом - 7 350 автомобилей.

Члены семей шехидов, инвалиды и Герои Отечественной войны выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за предоставленные квартиры.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)