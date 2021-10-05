Один класс бакинской школы перешел на дистанционное обучение

БАКУ /Trend/ - Трое учащихся класса 8ç бакинской полной средней школы №162 заразились коронавирусом, поэтому очное обучение на 14 дней заменено дистанционным, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования столицы.

В школе продолжаются очные занятия.

"Более 90 процентов работников столичных школ прошли вакцинацию от коронавируса. В учебных заведениях строго соблюдаются требования карантинного режима, периодически проводятся мониторинги", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Азербайджане с 29 сентября возобновились очные занятия в V-XI классах общеобразовательных школ, а также в вузах, колледжах, профшколах и внешкольных заведениях.

Очные занятия в начальных классах возобновились с 22 сентября.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)