Очередная волна коронавируса в Азербайджане идет на спад – депутат

Общество 6 октября 2021 15:39 (UTC+04:00)
Очередная волна коронавируса в Азербайджане идет на спад – депутат

БАКУ /Trend/ - Очередная волна коронавируса, период пика заболеваемости которой составил около шести недель, идет на спад.

Об этом сказал в среду Trend заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов.

Депутат отметил, что в больницах уменьшается число пациентов с коронавирусом, снижается уровень смертности от COVID-19.

«Но не следует забывать о том, что в период пандемии периодически будут возникать очередные волны. Осенью ожидаем роста заболеваемости гриппом. Допускаю возможность возникновения очередной волны коронавируса в ноябре - декабре. Это следует учесть тем, кто еще не прошел вакцинацию», - сказал Махмудов.

По состоянию на 5 октября, в Азербайджане было выявлено 826 случаев заражения коронавирусом, 1 597 человек вылечились, 15 – скончались.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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