Первыми посетителями Бакинского зоопарка стали дети шехидов и воспитанники детдомов (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Седьмого октября состоялось открытие после реконструкции Бакинского зоологического парка.
Как передает Trend , в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.
Бакинский зоологический парк был реконструирован по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.
Сегодня состоялось ознакомление с Бакинским зоопарком после его реконструкции. По инициативе Лейлы Алиевой первыми его посетителями стали дети шехидов и воспитанники детдомов.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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