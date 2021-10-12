Будет ограничено движение по автодороге Баку-Губа-госграница РФ

БАКУ /Trend/ - Завтра с 06:00 до 21:00 будет ограничено движение транспорта на 29-31 километре автодороги Баку-Губа-госграница России.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД.

На участке, который пересекается с въездом-выездом в Сумгайыт, будут проводиться ремонтные работы.

Транспортные средства могут передвигаться с 28-го километра дороги, то есть от автозаправки "SOCAR", от поселка Г.З Тагиева в Сумгайыт, а также в северном направлении - в Губинский, Гусарский и Хачмазский районы.

Рекомендуется въезжать в Сумгайыт по альтернативной дороге из поселков Сарай и Новханы.

Для безопасного движения транспортных средств во время ремонтных работ сотрудниками дорожно-патрульной службы будут созданы соответствующие условия.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)