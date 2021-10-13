Обнародовано состояние здоровья 2 пострадавших в тяжелом ДТП с автобусом в Баку работников метро

БАКУ /Trend/ - В числе пострадавших в сегодняшнем тяжелом ДТП с участием автобуса в Баку есть два работника метрополитена, сообщил в среду Trend пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, сотрудники ЗАО Джавид Гарибов и Сардар Рзаев возвращались домой после ночной смены на автобусе, в который врезался грузовик.

«Их доставили в городскую клиническую больницу №3. Гарибову оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой. Рзаев помещен в отделении травматологии», - сказал Мамедов.

Отметим, что тяжелое ДТП произошло на Сураханской круговой развязке. По предварительным данным, в результате погибли пять и госпитализирован с различными травмами 21 человек (11 мужчин и 10 женщин).

Как сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве, грузовик Mercedes с номерными знаками 99 DH 343, двигавшийся в направлении поселка Мардакян, столкнулся с пассажирским автобусом (с номерными знаками 10 TH 116), находившимся во временной эксплуатации Ayshan LTD и курсировавшим по маршруту №171.

После столкновения с грузовиком автобус перевернулся.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)