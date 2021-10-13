Обнародованы детали тяжелого ДТП с автобусом в Баку, в котором погибли 5 человек

БАКУ /Trend/ - 13 октября, около 06:40, на участке трассы Баку - аэропорт на территории Сураханского района столицы грузовик марки Mercedes, управляемый Махмудом Азизовым, врезался в пассажирский автобус, за рулем которого находился Таир Абдуллаев.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате тяжелого ДТП погибли четверо стоявших у обочины жителей Баку - Махияддин Абдуллаев, Ильхам Гасанов, Ирада Искендерова и Мехпаре Ягубова, а также пассажирка автобуса Кямаля Бабаева.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили 25 человек, из них восемь были отпущены из больниц домой после оказания первой медпомощи. Остальные 17 человек продолжают проходить лечение в медучреждениях.

По факту в Сураханском управлении дорожной полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Водитель грузовика арестован в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по факту ДТП.

Как сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве, грузовик Mercedes с номерными знаками 99 DH 343, двигавшийся в направлении поселка Мардакян, столкнулся с пассажирским автобусом (с номерными знаками 10 TH 116), находившимся во временной эксплуатации Ayshan LTD и курсировавшим по маршруту №171. После столкновения с грузовиком автобус перевернулся.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)