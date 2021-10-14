Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем - 19-21, в Баку ночью - 14-16, днем - 19-21 градус тепла.
Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов.
Завтра в районах Азербайджана местами ожидается моросящий дождь, ночью и утром туман, восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - 20-25, в горах ночью - 3-8, днем - 8-13 градусов тепла.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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