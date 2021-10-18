Одна из бакинских школ переведена на дистанционное обучение

БАКУ /Trend/ - В бакинской школе-лицее №20 обучение продолжится в дистанционной форме.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Управлении образования города Баку.

Согласно информации, подтвердилось заражение коронавирусом 20 учащихся и 15 преподавателей школы.

В связи с этим на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии процесс обучения в этой школе-лицее в течение 14 дней будет осуществляться в дистанционной форме.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)