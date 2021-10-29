БАКУ /Trend/ - В Карабахе и Восточном Зангезуре пройдут широкомасштабные мероприятия по посадке деревьев.

Об этом было сказано на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Было отмечено, что традиционные мероприятия по посадке деревьев, которые будут проведены в текущем году при организации министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в этот раз будут организованы в широком масштабе также в Карабахе и Восточном Зангезуре в соответствии с целями по оздоровлению окружающей среды освобожденных территорий.

На встрече члены Рабочей группы были проинформированы о вопросах, связанных с окружающей средой в контексте реализации проектов дорожно-транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях, предварительной оценкой лесных ресурсов этих территорий на основе спутниковых снимков.

(Перевод: Кямаля Сеидова)