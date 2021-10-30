На основных автомагистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения транспорта

БАКУ /Trend/ - В связи с дождливой погодой в Баку снижена максимально допустимая скорость движения транспорта на всех полосах автомагистралей Зыхский круг– аэропорт и проспект Гейдара Алиева – Мардакян – Бильгя.

Об этом сообщили в субботу Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Цель - обеспечить безопасность движения.

БТА призвало водителей соблюдать установленный скоростной режим.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)