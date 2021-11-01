В отдельные дни ноября в Баку ожидается до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В ноябре в Азербайджане среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

Объем месячных осадков преимущественно также будет близким к климатической норме, местами несколько превышая ее. В первых числах ноября на территории страны осадков не ожидается.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 9-12 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха ожидается в пределах 6-11 градусов тепла, днем - 11-16, в отдельные дни - до 19 градусов тепла.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 28-38 мм), местами несколько превышая ее.

(Перевод: Кямаля Сеидова)