Назван срок выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

БАКУ /Trend/ - Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, за исключением выплат лицам с пенсионным правом на льготных условиях, планируется выплатить пятого ноября.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Госфонд соцзащиты.

Отметим, что по данным на 1 июля 2021 года на учете в Госфонде состояли один миллион 214,1 тысячи (на 1 июля 2020 года - один миллион 257,4 тысячи) пенсионеров, или 12,1 процента от численности населения страны.

За 8 месяцев этого года по пенсиям, пособиям, стипендиям и адресной помощи выплачено около 4 млрд манатов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)