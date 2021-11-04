В борьбе с пандемией должны объединиться все страны - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - В борьбе с пандемией должны объединиться все страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума под названием «Мир после COVID-19».

Он отметил, что страны не смогут справиться с этим в одиночку, и в борьбе с пандемией должны объединиться все страны, чтобы быстрее ее преодолеть.

"В развитых странах вакцинация достигла 60-70 процентов, в большинстве же развивающихся стран она не достигла и 10 процентов. Естественно, это неравный, несправедливый подход", - сказал Мовсумов.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)