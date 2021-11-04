В Азербайджане выявлено еще 2 706 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 937 человек (версия 2)
(первая версия в 15:41)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 2 706 случаев заражения коронавирусом, 1 937 человек вылечились, 29 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 539 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 501 508 человек вылечились, 7 182 – скончались, число активных больных составляет 31 020.
За последние сутки в стране проведено 15 350 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 243 038.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Россия призывает придерживаться заявлений, способствующих разблокированию всех транспортных связей на Южном Кавказе – Захарова
Лента новостей
Только на нынешней территории Физулинского международного аэропорта обезврежено более 1,2 тыс. мин - Джейхун Байрамов
В последние недели Иран озвучивает положительные месседжи, которые высоко оценивает Азербайджан - Джейхун Байрамов
Глобальный Бакинский форум важен для обсуждения актуальных вопросов в постковидный период - посол доброй воли ЮНЕСКО (Эксклюзив)
Глобальный Бакинский форум может помочь найти пути решения проблемы неравномерной вакцинации - Роберт Секута (Эксклюзив)
Мировое сообщество должно приложить больше усилий для мира и стабильности - президент Института внешних связей Китая
Став свидетелем развития Азербайджана за последние 15 лет, можно сделать вывод, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению освобожденных территорий будут полностью реализованы - бывший премьер-министр Румынии
Надеюсь на скорейшее возвращение бывших беженцев на освобожденные территории Азербайджана - экс-генсек ОИС
В рамках VIII Глобального Бакинского форума проводится первая панель на тему «Новый мировой порядок после COVID-19» (ФОТО)
Представители Албано-удинской христианской религиозной общины посетили село Чинарлы Ходжавендского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В странах, в которые поставляется азербайджанский газ, нет кризиса цен на газ, и никто не замерз от холода
Надеюсь, что поддержание мира будет пунктом номер один в повестке дня всех стран Южного Кавказа - экс-глава МИД Египта
В Агджабеди восстановлено более 500 объектов, пострадавших вследствие армянской агрессии - госкомитет Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: С первых дней начала пандемии Азербайджан очень активно работал как в стране, так и на международном уровне
Соединенное Королевство приветствует растущую роль Азербайджана в международных вопросах - Борис Джонсон
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сам осуществил резолюции ООН, которые 27 лет оставались на бумаге
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и Торгово-промышленная палата Дубая подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: За 10 месяцев с начала года Азербайджан экспортировал по ЮГК более 14 миллиардов кубометров газа
Президент Ильхам Алиев: Как председатель Движения неприсоединения, мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам
Президент Ильхам Алиев: 44-дневная война показала, что справедливость рано или поздно восторжествует
Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум предоставит возможность обсудить неотложные вопросы
Президент Ильхам Алиев выступил с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19" (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан уделяет большое внимание экономическим, социальным и общественным мероприятиям – Недждет Унувар
ЧБТР может рассмотреть возможность поддержки Азербайджана в деле выпуска "зеленых" облигаций (Эксклюзив)