“HOTELS GROUP” – пример для подражания! (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Компания «HOTELS GROUP», объединяющая ряд ведущих отелей Азербайджана, организовала празднование годовщины нашей славной победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие прошло под лозунгом «Нет, как сына без Родины, так и Родины без сына» (“Vətənsiz oğul olmaz, oğulsuz Vətən”) в отеле «River İnn Resort&Spa», который входит в состав компании.

Цель - порадовать ветеранов Карабахской войны, проживающих именно в северном регионе страны, где и расположен отель.