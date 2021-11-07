“HOTELS GROUP” – пример для подражания! (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Компания «HOTELS GROUP», объединяющая ряд ведущих отелей Азербайджана, организовала празднование годовщины нашей славной победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие прошло под лозунгом «Нет, как сына без Родины, так и Родины без сына» (“Vətənsiz oğul olmaz, oğulsuz Vətən”) в отеле «River İnn Resort&Spa», который входит в состав компании.
Цель - порадовать ветеранов Карабахской войны, проживающих именно в северном регионе страны, где и расположен отель.
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