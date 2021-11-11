Через день после объявления Акта об амнистии по случаю Дня Победы Азербайджана были освобождены 36 осужденных – минюст

БАКУ /Trend/ - Через день после объявления Акта об амнистии по случаю Дня Победы Азербайджана были освобождены 36 осужденных.

Об этом сказал в четверг начальник инспекции по контролю над выполнением наказаний министерства юстиции Азербайджана Малик Алекперов на "круглом столе" с участием представителей СМИ на тему "Очередное проявление гуманной политики государства", сообщает Trend.