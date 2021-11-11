Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, пасмурная погода, преимущественно без осадков, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Северо-западный ветер днем сменится юго-западным.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем -10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 773 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана временами будет дождливо, в горных территориях ожидается снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 мороза, днем - 2-6 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)