В Баку вновь установят поваленные ветром надгробные камни на могилы двух шехидов
БАКУ /Trend/ - В скором времени будут вновь установлены надгробные камни на могилы двух шехидов на кладбище поселка Деде Горгуд в Сураханском районе Баку, поваленные в результате сильного ветра.
Об этом сообщил Trend председатель местного муниципалитета Эмиль Гулиев.
"Надгробные камни на могилах двух шехидов упали ночью в результате сильного порыва ветра. Принимаются меры по их установке", - сказал он.
Отметим, что ранее в социальных сетях появились фотографии могил двух шехидов с поваленными надгробными камнями.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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