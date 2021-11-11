В Баку вновь установят поваленные ветром надгробные камни на могилы двух шехидов

БАКУ /Trend/ - В скором времени будут вновь установлены надгробные камни на могилы двух шехидов на кладбище поселка Деде Горгуд в Сураханском районе Баку, поваленные в результате сильного ветра.

Об этом сообщил Trend председатель местного муниципалитета Эмиль Гулиев.

"Надгробные камни на могилах двух шехидов упали ночью в результате сильного порыва ветра. Принимаются меры по их установке", - сказал он.

Отметим, что ранее в социальных сетях появились фотографии могил двух шехидов с поваленными надгробными камнями.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)