В Иране за сутки от коронавируса скончались 123 человека

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки выявлены 7 539 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 123 человека.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана.

В целом в Иране с начала пандемии от вируса скончались 127 809 человек, общее число заразившихся составило 6 019 947 человек. Состояние 3 582 заболевших оценивается как тяжелое.

До сегодняшнего дня в стране от COVID-19 выздоровели 5 656 447 человек, проведено более 36,7 млн тестов на коронавирус.

В Иране было использовано около 97,4 млн доз вакцины от коронавируса. Первую дозу получили 55,5 млн человек, вторую - 41,5 млн человек, третью - 393 тыс. человек.

(Автор: Эльнур Багышов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)