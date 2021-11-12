В Азербайджане предложено создать Алиментный фонд

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должен быть создан Алиментный фонд.

Об этом сказала председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранению и культуре в ходе очередных обсуждений проекта госбюджета на 2022 год, сообщает Trend.

«Предлагаю, чтобы в стране был создан Алиментный фонд. Это важно с точки зрения защиты детей», - сказала она.

Кроме того, Гусейнова предложила, чтобы отцовский отпуск в Азербайджане был оплачиваемым, и чтобы этот вопрос был предусмотрен в госбюджете.

Также она отметила, что в судах должны быть штатные психологи: «Их работа может предотвратить разводы».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)