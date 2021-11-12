Эрдоган о Зангезурском коридоре: Этот маршрут чрезвычайно важен

БАКУ /Trend/ - Страны-участницы Тюркского совета должны развивать транспортное сообщение, в том числе по Среднему коридору через Каспийское море.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии VIII саммита глав государств Тюркского совета в Стамбуле.

"Необходимо увеличить инвестиции и товарооборот, устранить проблемы с тарифами. Мы должны незамедлительно подписать соглашение о международных комбинированных перевозках грузов. С этой точки зрения чрезвычайно важен маршрут через Нахчыван. Этим коридором воспользуются все страны региона", - сказал Эрдоган.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)