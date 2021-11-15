Два сотрудника Trend показали высокий результат на конкурсе среди представителей СМИ и профессиональных фотографов

БАКУ /Trend / - Государственное агентство по туризму (DTA) и Агентство развития СМИ (MEDIA) объявили конкурс среди представителей СМИ и профессиональных фотографов на тему "Представление туристического потенциала Азербайджана".

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, материалы, представленные на конкурс, были оценены независимым жюри.

Сотрудник информационного агентства Trend Чингиз Сафарли занял третье место со статьей "Потенциал темного туризма Карабаха: Мир увидит ближе армянское варварство". Фотограф Trend Заур Мустафаев также занял третье место.

От имени информационного агентства Trend поздравляем обоих наших сотрудников, которые успешно выступили на конкурсе, и желаем им успехов в дальнейшей деятельности!

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)