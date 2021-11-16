В профшколах Азербайджана стипендии будут предоставляться по результатам обучения

БАКУ /Trend / - С 2021/2022 учебного года стипендии на уровне профобразования будут предоставляться по результатам обучения.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве по профобразованию, в связи с этим в Распоряжении Президента Азербайджанской Республики от 14 февраля 2019 года № 961 "О предоставлении стипендий докторантам, студентам, обучающимся в высших, средних специальных учебных заведениях и учебных заведениях профобразования, а также на магистерской ступени Национальной академии наук Азербайджана" и в постановлении Кабинета министров Азербайджанской Республики от 5 февраля 2016 года № 38 "О предоставлении стипендий докторантам, студентам, обучающимся в высших, средних специальных учебных заведениях и учебных заведениях профобразования, а также на магистерской ступени Национальной академии наук Азербайджана", внесены соответствующие изменения в "Порядок назначения и выплаты стипендий студентам магистратуры Национальной академии наук Азербайджана".

Отметим, что ранее студентам, обучающимся за счет государства в профучебных заведениях, выплачивалась стипендия в размере 50 манатов в месяц.

В соответствии с документом в распоряжение вносятся следующие изменения:

- студентам, академические показатели которых составляют "5" (на уровне высокого технического профобразования 91-100 баллов) - 75 манатов;

- студентам, академические показатели которых составляют "4" и "5" (на уровне высокого технического профобразования 71-100 баллов) - 60 манатов;

- студентам, академические показатели которых составляют "3" - "5" (на уровне высокого технического профобразования 51-100 баллов) - 50 манатов;

Отметим, что в системе образования профшкол обучается более 23 тысяч студентов, 80 процентов из которых получают стипендии.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)