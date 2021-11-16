Задержаны армянские военные, совершившие провокацию на границе - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подразделения армянских вооруженных сил совершили широкомасштабную провокацию против Азербайджана на кяльбаджарском и лачинском участках государственной границы, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, 16 ноября, около 11:00, армянские соединения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства.

"Сосредоточив дополнительную живую силу, военную и специальную технику на пограничных боевых позициях в Басаркечарском районе и Гаракильсе, армянские подразделения атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Противник подверг интенсивному обстрелу из стрелкового оружия разного калибра и гранатометов позиции азербайджанской армии, нанеся ущерб нашим боевым постам. В результате, по предварительным данным, получили ранения двое военнослужащих азербайджанской армии. Раненым была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В целях подавления боевой активности вооруженных сил Армении объединениями и силами, дислоцированными на кяльбаджарском и лачинском направлениях, была проведена незамедлительная военная операция. Сначала было ограничено движение противника, нанесен ущерб его силам и средствам. В результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были обезоружены и задержаны, большое количество оружия разного калибра и боеприпасов было захвачено в качестве трофеев.

Наступление армянских подразделений, стремившихся добиться краткосрочного преимущества и прибегнувших для этого к широкомасштабной провокации, потерпело полный крах в оперативно-тактическом аспекте. Попытка официального Еревана совершить провокацию завершилась провалом.