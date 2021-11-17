Провокации вооруженных сил Армении против Азербайджана - акт терроризма - Чавушоглу (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Провокации вооруженных сил Армении против Азербайджана являются актом терроризма.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил 17 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с бахрейнским коллегой Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.

Он отметил, что Турция поддерживала и продолжит поддерживать братский Азербайджан.

"Провокационные действия вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном являются террористической атакой. Азербайджан предложил Армении подготовить всеобъемлющее мирное соглашение. То есть это сделала сторона, выигравшая войну. Армения же атаковала азербайджанских солдат. Это неверный подход", - подчеркнул Чавушоглу.

Он призвал к совместным шагам по обеспечению мира и стабильности в регионе.

"Если Армения готова, то и Турция готова. Провокации же обернутся для Еревана неудачами", - сказал Чавушоглу.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)