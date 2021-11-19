Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

Общество 19 ноября 2021 13:08 (UTC+04:00)
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем -12-14 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 6-11 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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