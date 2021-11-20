Карантин в Азербайджане не ужесточается в связи с проводимой вакцинацией от COVID-19 - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Карантин в Азербайджане не ужесточается в связи с проводимой в стране вакцинацией от коронавируса.

Об этом сказала в субботу глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на международной конференции на тему "COVID-19: ранние и поздние последствия" в Баку.