Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 25 256 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 509, вторую - 5 325, третью - 16 422 человека.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 292 434. Первую дозу вакцины получили 5 050 602, вторую - 4 524 841, третью - 716 991 человек.
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