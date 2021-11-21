БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 25 256 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 509, вторую - 5 325, третью - 16 422 человека.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 292 434. Первую дозу вакцины получили 5 050 602, вторую - 4 524 841, третью - 716 991 человек.