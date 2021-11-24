Минздрав Азербайджана предупредил граждан о спам-сообщениях по WhatsApp (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В последние дни кибермошенники отправляют гражданам по WhatsApp от имени минздрава Азербайджана спам-сообщения, передает в среду Trend со ссылкой на министерство.

В ведомстве отметили, что лицо, отправляющее сообщение, представляется "главным координатором отдела по человеческим ресурсам департамента депо минздрава Эмилем Гусейновым". Данное лицо сообщает гражданам о том, что якобы их обращения по различным вакансиям получили положительную оценку и требует от них для подтверждения заявки оплату в 58 манатов.

"В минздраве нет такого отдела, и отправляемые сообщения не отражают действительность. Просим граждан не верить таким сообщениям, которые приходят от незнакомых лиц, и ни в коем случае не производить оплату», - сказали в ведомстве.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)