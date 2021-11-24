Малейка Аббасзаде встретилась с победителем конкурса "Yüksəliş" (ФОТО)

БАКУ /Trend / - Продолжаются встречи между руководителями и победителями конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") в рамках программы наставничества. Председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде встретилась с одним из победителей конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") Орханом Закировым.

Аббасзаде отметила возможности, которые создает конкурс в определении лиц с высокими интеллектуальными и управленческими навыками, а также в формировании кадрового резерва в Азербайджане.

Председатель отметила, что будет сотрудничать с Орханом Закировым в рамках индивидуальной программы развития, делиться своим опытом и знаниями, а также оказывать содействие в дальнейшем развитии его потенциала в качестве будущего руководителя.

Орхан Закиров выразил уверенность в том, что на данном этапе конкурса у него появится возможность получить опыт, который будет полезен для развития карьеры.

В руководящий состав конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") вошли министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр финансов Самир Шарифов, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, министр культуры Анар Керимов, министр образования Эмин Амруллаев, омбудсмен Сабина Алиева, председатель госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, председатель Центрального банка Эльман Рустамов, председатель правления "Kapital bank" Ровшан Аллахвердиев, начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов, вице-президент компании bp по внешним связям и стратегии в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, генеральный директор Общественной телерадиокомпании (ITV) Балакиши Гасымов, председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и председатель Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

Согласно условиям конкурса, победитель в течение одного года будет проходить практику с руководителем конкурса в рамках программы наставничества.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)