Выражаю глубокую признательность правительству Азербайджана за большую поддержку в проведении на высоком уровне в Баку всех широкомасштабных мероприятий - Али Аль-Хитми

БАКУ /Trend/ - Выражаю глубокую признательность правительству Азербайджана за большую поддержку в проведении на высоком уровне в Баку всех широкомасштабных мероприятий.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал член Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Али Аль-Хитми на церемонии открытия 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг).

"Дамы и господа, от имени Международной федерации гимнастики приветствую всех участников 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по батутной гимнастике! Выражаю глубокую признательность правительству Азербайджана за гостеприимство в существующей ситуации во время пандемии, за большую поддержку в проведении на высоком уровне в Баку всех широкомасштабных мероприятий, в частности мероприятий по всем видам гимнастики. От имени всех еще раз выражаю признательность местному Организационному комитету, всем волонтерам и каждому, кто приложил усилия для проведения этого мероприятия. Берегите себя и всегда будьте здоровы! Благодарю и желаю всем успехов!" - сказал он.

Затем Али Аль-Хитми объявил 28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по батутной гимнастике открытыми.

(Перевод: Кямаля Сеидова)