Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку – определились победители в синхронных прыжках на батуте

БАКУ /Trend/ - На 28-х Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились победители и призеры в программе синхронных прыжков на батуте у мужчин и женщин в возрастной категории 15-16 лет, сообщает в субботу Trend.

В программе синхронных прыжков на батуте у женщин первое место заняли Наталья Блохина и Анжелика Алышева (Россия, 48.000 балла), на втором месте - Мария Сергеева и Виолетта Бардиловская (Беларусь, 47.180 балла), на третьем месте - Майя Мёллер и Аурелия Эйслоффел (Германия, 45.260 балла).

В программе синхронных прыжков на батуте у мужчин "золото" завоевали Максим Осипенко и Михаил Щур (Беларусь, 48.630 балла), "серебро" досталось Максиму Анисимову и Дмитрию Нартову (Россия, 48.420 балла), "бронза" - у Канато Цудзуку и Таига Акаиши (Япония, 47.860 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)