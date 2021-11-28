Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - определились финалисты в индивидуальных прыжках на батуте у мужчин

БАКУ /Trend/ - В ходе заключительного дня 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты в программе индивидуальных прыжков на батуте у мужчин в возрастной категории 11-12 лет, сообщает в воскресенье Trend.

В финал вышли Бажен Силин (Беларусь, 97.040 балла), Куга Камияма (Япония, 94.910 балла), Даниэль Жевлаков (Беларусь, 94.265 балла), Юрий Шакула (Россия, 93.715 балла), Елизар Гуцев (Беларусь, 93.590 балла), Руи Йокоиши (Япония, 93.210 балла), Алексей Дедович (Россия, 93.195 балла) и Даниил Кирушкин (Беларусь, 93.065 балла).

Азербайджанские гимнасты Аммар Бахшалиев и Ибрагим Мустафазаде в финал не вышли. Бахшалиев с результатом 91.125 балла занял 10 позицию, а Мустафазаде - 18 место с результатом 86.030 балла.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)