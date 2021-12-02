Объявлены нерабочие дни в Азербайджане в 2022 году
БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана принял решение о праздничных днях в 2022 году, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин.
Документ подписан премьер-министром Али Асадовым.
Согласно решению, 20, 21, 22, 23, 24 марта в Азербайджане будет отмечаться праздник Новруз, 2,3 мая – праздник Рамазан, 9,10 июля – праздник Гурбан.
Согласно части второй ст. 105 Трудового кодекса Азербайджана, эти дни считаются нерабочими.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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